наверх
12.07.201709:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Нидерландах принят закон, расширяющий полномочия спецслужб

    (обновлено: )14
    Независимая организация по защите цифровых прав Bits of Freedom предупреждает, что закон позволит разведывательным органам Нидерландов собирать большой объем интернет-трафика без объяснения причин.
    Сенат Нидерландов
    nrc.nl

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Сенат Нидерландов в среду принял закон, который дает разведывательным органам страны более широкие полномочия в ведении слежки, в том числе возможность собирать данные в массовом порядке, передает агентство Рейтер.

    Ситуация в Манчестере после теракта
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Почему британские спецслужбы слабы против террористов?

    Закон получил широкую поддержку в сенате и должен вступить в силу в этом месяце после подписания королем страны и публикации в официальной газете.

    Независимая организация по защите цифровых прав Bits of Freedom предупреждает, что закон позволит разведывательным органам Нидерландов собирать большой объем интернет-трафика без объяснения причин, отмечает агентство.

    В то же время правительство Нидерландов считает, что расширение полномочий разведки необходимо для противостояния угрозам национальной безопасности.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что порядка 150 предполагаемых российских сотрудников разведывательных служб действуют на территории США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Гайдай
    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Михаил Погребинский
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа