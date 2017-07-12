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    ЦРУ: США располагают доказательствами применения химоружия Дамаском

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    Сирия: США нанесли новый удар (310)

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    По словам директора ЦРУ Майка Помпео, после событий 4 апреля в Хан-Шейхуне президент США Дональд Трамп приказал выяснить, что случилось. Была проведена работа с американскими партнерами.
    Разрушенные зданий ударами с воздуха в городе Идлиб, Сирия
    REUTERS Ammar Abdullah

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Разведсообщество США располагает весомыми доказательствами применении химоружия "сирийским режимом" 4 апреля в Хан-Шейхуне, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

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    По его словам, после событий 4 апреля в Хан-Шейхуне президент США Дональд Трамп приказал выяснить, что случилось. Помпео сообщил, что разведсообщество стало выяснять, что "реально произошло". В частности, по его словам, была проведена работа с американскими партнерами.

    "Я ему (Трампу — ред.) сказал, что разведсообщество установило, что химатака была совершена сирийском режимом. Я знал, что у разведсообщества были весомые доказательства. Я сказал ему, что мы абсолютно уверены в этом", — отметил Помпео.

    Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

    США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

    Как позже заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.

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