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    Правозащитная организация подала в суд на Трампа

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    Сообщается, что правозащитная организация Американский союз гражданских свобод подала в суд на президента США Дональда Трампа и комиссию по честным выборам по причине недостатка прозрачности в работе.
    Президент США Дональд Трамп
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    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала в суд на президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и комиссию по честным выборам, созданную президентом, из-за недостатка прозрачности в работе комиссии и нарушении законодательства, сообщается в заявлении на сайте организации.

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    Исковое заявление ACLU касается комиссии по честным выборам, которая была учреждена Трампом с целью изучения процесса голосования на президентских выборах. Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на выборах, которые он выиграл, и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперницу Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ".

    "Ответчики нарушили акт о федеральном консультативном комитете (FACA) в двух отношениях", — говорится в заявлении. "Комиссия Пенса и (замглавы комиссии Криса) Кобача уже провела свое первое собрание без публичного уведомления, не сделав это собрание открытым для людей и без своевременного уведомления Федерального регистра", — сообщается в иске.

    Согласно второму пункту предполагаемого ACLU нарушения, комиссия была основана для того, чтобы создать видимость законности заявления Трампа о том, что он набрал большее количество голосов избирателей на президентских выборах в 2016 году.

    ACLU требует от комиссии признания нарушения положений FACA и полного их соблюдения в будущем.

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