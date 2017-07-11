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    В мире

    Значительно возросло число погибших при крушении военного самолета в США

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    По данным телеканала, количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16. Причины инцидента не установлены.
    Крушение военно-транспортного самолета в Миссисипи
    @WLBT

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16, сообщает телеканал NBC.

    Ранее сообщалось, что на борту самолета C-130 находились восемь человек, четверо из них погибли.

    @WLBT
    Крушение военно-транспортного самолета в Миссисипи

    По данным телеканала, количество погибших увеличилось до 16. Уточняется, что модель самолета С-130.

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    Причины инцидента не установлены.

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