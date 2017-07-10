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    В мире

    Новый вирус атаковал десятки миллионов смартфонов на Android

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (123)

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    Проникая в программное обеспечение мобильного устройства, вирус выбирает любые контакты Android и отправляет им изображения. Пользователь, который открыл сообщение, автоматически загружает приложение с расширением apk.
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Более 14 миллионов пользователей смартфонов во всем мире стали жертвами хакерской атаки вируса CopyCat. Об этом сообщила пресс-служба американской компании Check Point Software Technologies, занимающейся ИТ-безопасностью, передает "Экономическая правда".

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вирус Petya возвращается

    Проникая в программное обеспечение мобильного устройства, вирус выбирает любые контакты Android и отправляет им изображения. Пользователь, который открыл сообщение, автоматически загружает приложение с расширением apk. При этом владелец телефона долгое время не видит каких-либо изменений в его работе, а антивирусные программы не могут справиться с угрозой.

    Разработчики CopyCat получают немалые доходы от рекламы в зараженных телефонах. Сейчас авторы вредоносной программы обогатились на 1,5 миллиона долларов. Больше всего от хакерской атаки пострадали жители Юго-Восточной Азии. Известно, что 280 тыс. американцев также стали жертвами вируса CopyCat.

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".


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