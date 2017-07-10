В Венгрии начали кампанию против Сороса

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Венгрии правительство страны начало кампанию против американского финансиста и филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса, сообщает Русская служба ВВС. Associated Press Mary Altaffer Фонд Сороса: миллиардные спекуляции и катастрофическая дестабилизация

В столице и других городах Венгрии появились напечатанные за счет государственной казны плакаты, на которых 86-летний Сорос изображен широко улыбающимся.

"Не позвольте Джорджу Соросу смеяться последним", — гласит надпись на них.

Впрочем, международное сообщество отрицательно отнеслось к такой кампании. Так посол Израиля в Будапеште Йосси Амрани и лидеры еврейской общины Венгрии попросили прекратить ее, поскольку она разжигает антисемитизм. А госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что у него просто нет слов, чтобы описать реакцию на эти плакаты.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал американского финансиста Джорджа Сороса спекулянтом и врагом евро.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" в Украине в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. Президент Петр Порошенко вручил ему орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".