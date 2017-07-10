Пожар на крупнейшем рынке Лондона локализован

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Пожарным Лондона удалось остановить распространение огня на рынке Camden Market.

Об этом сообщила пожарная служба города на своей странице в Facebook.

К тушению крупного пожара были привлечены 70 человек личного состава. Несмотря на то, что возгорание ликвидировано, пожарные еще остаются на месте инцидента. Отметим, что огонь охватил три этажа здания рынка и крышу рядом стоящего дома.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания не установлены.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли, еще 15 были госпитализированы в результате пожара в здании Министерства финансов Сальвадора.