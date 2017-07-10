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    В мире

    Пожар на крупнейшем рынке Лондона локализован

    (обновлено: )9
    Сообщается, что пожар тушили 70 человек личного состава. Огонь охватил три этажа здания рынка и крышу рядом стоящего дома.
    Рынок Лондона после пожара
    London Fire Brigade, facebook

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Пожарным Лондона удалось остановить распространение огня на рынке Camden Market.

    Крупный пожар в центре Лондона. Видео
    Канал RT на Youtube
    Крупный пожар в центре Лондона

    Об этом сообщила пожарная служба города на своей странице в Facebook.

    К тушению крупного пожара были привлечены 70 человек личного состава. Несмотря на то, что возгорание ликвидировано, пожарные еще остаются на месте инцидента.  Отметим, что огонь охватил три этажа здания рынка и крышу рядом стоящего дома.

    Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания не установлены.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли, еще 15 были госпитализированы в результате пожара в здании Министерства финансов Сальвадора.

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