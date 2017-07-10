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    Два крупных пожара в Калифорнии привели к эвакуации почти 8 тыс человек

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    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (173)

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    Около 4 тысяч человек эвакуированы из-за пожара, возникшего у подножия горной системы Сьерра-Невада в 60 километрах к северу от города Сакраменто, еще 7,4 тысячи жителей готовы в случае опасности покинуть свои дома.
    Лесные пожары в Калифорнии. Архивное фото
    REUTERS Patrick T Fallon

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Крупные природные пожары в американском штате Калифорния вынудили покинуть свои дома порядка 8 тысяч человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службы пожарной безопасности.

    Лесные пожары в Канаде
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    Лесные пожары в Канаде: чрезвычайное положение

    По данным агентства, около 4 тысяч человек эвакуированы из-за пожара, возникшего у подножия горной системы Сьерра-Невада в 60 километрах к северу от города Сакраменто, еще 7,4 тысячи жителей готовы в случае опасности покинуть свои дома.

    В Южной Калифорнии из-за пожара в долинах к востоку от Санта-Барбары эвакуированы примерно 3,6 тысячи человек. Кроме того, ранее около 150 человек, включая 90 детей, оказались временно заблокированы в оздоровительном лагере из-за пожара.

    Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия бушуют одновременно 182 лесных пожара. Впервые за последние 14 лет по всей провинции было объявлено чрезвычайное положение. Различную помощь в Британской Колумбии присылают другие канадские провинции. Так, из Саскачевана на подмогу коллегам отправилось 30 пожарных и три спецсамолета.

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