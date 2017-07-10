Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане

NOOR MOHAMMAD/AFP

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн считает, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане, где США проводят военную операция с 2001 года.

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"У нас нет стратегии, и мы проигрываем", — заявил Маккейн в интервью телеканал CBS, отвечая на вопрос о том, как он представляет себе ситуацию в Афганистане после того, как посетил страну. Маккейн отметил, что Национальная армия Афганистана несет "неприемлемые потери".

Сенатор-республиканец также объяснил, что проблема кроется в Белом доме, где, по его словам, сейчас "много неразберихи".

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство". С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". В настоящее время в Афганистане остаются почти 10 тысяч военнослужащих США, которые оказывают помощь местным силам безопасности и проводят операции против террористов. Несмотря на это, глава Национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.