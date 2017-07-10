Десятки пожарных борются с огнем на крупном рынке в Лондоне

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Несколько десятков пожарных борются с огнем, охватившим крупный рынок Camden Market в столице Великобритании.

"На месте десять пожарных расчетов и более 70 пожарных, которые пытаются справиться с огнем в Camden Market", — говорится в сообщении Службы пожарной безопасности Лондона в Twitter.

— London Fire Brigade (@LondonFire) 10 июля 2017 г.

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Отмечается, что огнем охвачены три этажа здания и крыша одного из строений.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли, еще 15 были госпитализированы в результате пожара в здании Министерства финансов Сальвадора.