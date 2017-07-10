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    В мире

    Десятки пожарных борются с огнем на крупном рынке в Лондоне

    2010
    Согласно сообщению Службы пожарной безопасности Лондона, на месте десять пожарных расчетов и более 70 пожарных, которые пытаются справиться с огнем в Camden Market.
    Пожар в Лондоне на крупном рынке Camden Market
    @LondonFire

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Несколько десятков пожарных борются с огнем, охватившим крупный рынок Camden Market в столице Великобритании.

    "На месте десять пожарных расчетов и более 70 пожарных, которые пытаются справиться с огнем в Camden Market", — говорится в сообщении Службы пожарной безопасности Лондона в Twitter.

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    Отмечается, что огнем охвачены три этажа здания и крыша одного из строений.

    Данных о пострадавших не поступало.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли, еще 15 были госпитализированы в результате пожара в здании Министерства финансов Сальвадора.

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