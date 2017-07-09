наверх
09.07.201718:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Беспорядки в Гамбурге: пострадали почти 500 полицейских

    Тема:

    Протестный Гамбург: итоги саммита G20 (74)

    (обновлено: )113
    Согласно информации, 476 полицейских пострадали с четверга. По последним данным, 186 человек были задержаны, еще 119 арестованы. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщалось.
    Акции протеста в Гамбурге
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В ходе столкновений с протестующими в Гамбурге пострадали около 500 полицейских. Об этом заявил начальник оперативного отдела полиции города Хартмут Дудде на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице полиции города в Facebook.

    Гамбург приходит в себя после выступлений антиглобалистов
    Канал RT на Youtube
    Гамбург приходит в себя после беспрецедентных беспорядков

    По словам Дудде, 476 полицейских пострадали с четверга. По последним данным, 186 человек были задержаны, еще 119 арестованы. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщалось.

    "Многие очень напуганы, я тоже. Такого не должно быть, такие вещи не должны происходить в нашем Гамбурге. Самое удручающее для меня то, что все возможное, что можно было сделать, было предпринято", — сказал в рамках пресс-конференции бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

    Ранее полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу.

    В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20