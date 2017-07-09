Беспорядки в Гамбурге: пострадали почти 500 полицейских

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В ходе столкновений с протестующими в Гамбурге пострадали около 500 полицейских. Об этом заявил начальник оперативного отдела полиции города Хартмут Дудде на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице полиции города в Facebook.

По словам Дудде, 476 полицейских пострадали с четверга. По последним данным, 186 человек были задержаны, еще 119 арестованы. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщалось.

"Многие очень напуганы, я тоже. Такого не должно быть, такие вещи не должны происходить в нашем Гамбурге. Самое удручающее для меня то, что все возможное, что можно было сделать, было предпринято", — сказал в рамках пресс-конференции бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Ранее полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу.

В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20. На фоне этого события в городе начались крупные беспорядки.