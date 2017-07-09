ПА ОБСЕ приняла резолюцию о территориальной целостности Украины

Фото: OSCE/Curtis Budden

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости Украина. Участники пленарного заседания ПА ОБСЕ в воскресенье проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении территориальной целостности Украины. Сообщается, что российская делегация голосовала против принятия резолюции.

В подготовленной украинской делегацией резолюции под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" Россию призывают отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. Согласно тексту, ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Авторы предостерегают членов ПА ОБСЕ от любых шагов, которые могут прямо или косвенно способствовать признанию выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя. Согласно резолюции, ПА ОБСЕ призывает РФ "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или СМИ.

В документе также содержится требование к Москве отменить решение о признании документов, удостоверяющих личности жителей Донецкой и Луганской областей, и прекратить "агрессию в Донбассе". От России также "требуется перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".