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    В мире

    ПА ОБСЕ приняла резолюцию о территориальной целостности Украины

    (обновлено: )10301
    В подготовленной украинской делегацией резолюции под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" Россию призывают отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 9 июл – РИА Новости Украина. Участники пленарного заседания ПА ОБСЕ в воскресенье проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении территориальной целостности Украины. Сообщается, что российская делегация голосовала против принятия резолюции.

    Страны мира. Испания
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    В подготовленной украинской делегацией резолюции под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" Россию призывают отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. Согласно тексту, ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

    Авторы предостерегают членов ПА ОБСЕ от любых шагов, которые могут прямо или косвенно способствовать признанию выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя. Согласно резолюции, ПА ОБСЕ призывает РФ "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или СМИ.

    В документе также содержится требование к Москве отменить решение о признании документов, удостоверяющих личности жителей Донецкой и Луганской областей, и прекратить "агрессию в Донбассе". От России также "требуется перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

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