наверх
09.07.201707:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв ливней и пропавших без вести в Японии выросло

    (обновлено: )10
    На Кюсю несколько дней идут ливневые дожди, которые вызывают оползни и наводнения. В эвакуационных центрах в северных префектурах Фукуока и Оита сейчас находятся около 1,8 тысячи человек.
    Скорая в Японии. Архивное фото
    Wikimedia.org

    КИЕВ, 9 июл – РИА Новости Украина. Число жертв ливней на японском острове Кюсю выросло до 18, сообщает телеканал NHK.

    Как стало известно, еще с 30 жителями власти не могут связаться, около 570 людей отрезаны от внешнего мира.

    Масштабное наводнение в Китае
    REUTERS Stringer
    В Китае резко увеличилось количество погибших в результате наводнения

    Напомним, на Кюсю несколько дней идут ливневые дожди, которые вызывают оползни и наводнения. Днем ранее сообщалось о 16 погибших и 14 пропавших без вести.

    В эвакуационных центрах в северных префектурах Фукуока и Оита (всего на острове семь префектур) сейчас находятся около 1,8 тысячи человек.

    По данным NHK, в воскресенье дожди на Кюсю вновь усилились. Мощность осадков достигает в ряде регионов 54 миллиметров в час. Метеорологи предупреждают об опасности новых оползней и паводков.

    Усиление дождей привело также к прерыванию поисково-спасательных операций в некоторых населенных пунктах.

    Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, кабинет намерен приложить все усилия "для скорейшего прояснения ситуации и принятия соответствующих решений".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции протеста в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    Первая встреча Путина и Трампа
    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора