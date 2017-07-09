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    В мире

    Торговый центр в Нью-Йорке эвакуирован после сообщений о стрельбе - СМИ

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    По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили гильзу. Позже они задержали вооруженного мужчину.
    Торговый центр в Нью-Йорке эвакуирован после сообщений о стрельбе
    @PIX11News

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Посетители торгового центра Kings Plaza в Нью-Йорке эвакуированы после сообщений о стрельбе, сообщает телеканал WPIX.

    Стрельба в Конотопе
    Сайт Конотопа
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    Как сообщается, речь идет о криминале, стрельба уже не ведется.

    По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили гильзу. Позже они задержали вооруженного мужчину.

    О личности задержанного и о причинах происшествия не сообщается.

    Ранее сообщалось о выстрелах в отеле в Далласе. По данным телеканала, инцидент произошел около 14.00 по местному времени (22.00 по Киеву). Выстрелы были слышны в одном из номеров отеля на пятом этаже.

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