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    Протесты в Гамбурге: полицейских закидали бутылками

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (59)

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    Согласно информации, недалеко от Миллернторплатц протестующие закидывают стражей правопорядка бутылками. Есть сообщения о нескольких задержаниях и пострадавших полицейских.
    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции Гамбурга пострадали в ходе акций протеста против саммита "Большой двадцатки" (G20). Также сообщается, что несколько демонстрантов были задержаны.

    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Демонстрация в Гамбурге: "G20 — не добро пожаловать!"

    Речь идет о демонстрации под лозунгом: "G20 — не добро пожаловать!", которая продолжается с 11.00 (12.00 по Киеву).

    Как сообщает полиция города в Twitter, недалеко от Миллернторплатц протестующие закидывают стражей правопорядка бутылками. "Полиция применяет меры против нарушителей", — отмечают правоохранители.

    "В настоящее время есть сообщения о нескольких задержаниях и пострадавших полицейских", — информирует полиция.

    По ее данным, озвученным ранее, в общей сложности в результате столкновений с демонстрантами уже пострадали более 200 полицейских.

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