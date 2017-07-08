Протесты в Гамбурге: полицейских закидали бутылками

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции Гамбурга пострадали в ходе акций протеста против саммита "Большой двадцатки" (G20). Также сообщается, что несколько демонстрантов были задержаны.

Речь идет о демонстрации под лозунгом: "G20 — не добро пожаловать!", которая продолжается с 11.00 (12.00 по Киеву).

Как сообщает полиция города в Twitter, недалеко от Миллернторплатц протестующие закидывают стражей правопорядка бутылками. "Полиция применяет меры против нарушителей", — отмечают правоохранители.

"В настоящее время есть сообщения о нескольких задержаниях и пострадавших полицейских", — информирует полиция.

По ее данным, озвученным ранее, в общей сложности в результате столкновений с демонстрантами уже пострадали более 200 полицейских.