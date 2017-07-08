Белый дом обнародовал планы Трампа на второй день G20

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости Украина. В субботу, 8 июля, на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, премьером Британии Терезой Мэй, президентом Индонезии Джоко Видодо и премьером Сингапура Ли Сяньлуном, сообщила пресс-служба Белого дома.

Второй день американского лидера на саммите "двадцатки" в Гамбурге начнется с переговоров в расширенном составе с премьер-министром Великобритании. Затем президент посетит форум женщин-предпринимателей и на 15 минут заглянет на рабочее заседание лидеров G20, откуда направится на две последовательные встречи в расширенном составе с лидерами Индонезии и Сингапура.

После рабочего ланча участников саммита Трамп проведет переговоры с премьером Японии Абэ, а переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином станут последней встречей Трампа с зарубежным лидером в ходе этого визита и пройдут уже после официального закрытия саммита.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.

Сам президент США охарактеризовал первый день саммита как отличный. "Отличный первый день встречи мировых лидеров на саммите G20. В предвкушении второго дня!", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.