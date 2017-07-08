Трамп высказался по поводу первого дня саммита G20 в Гамбурге

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал отличным первый день саммита G20 в Гамбурге.

"Отличный первый день встречи мировых лидеров на саммите G20. В предвкушении второго дня!", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.

​Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.

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На фоне саммита в Гамбурге продолжаются серьезные беспорядки. По данным на вечер пятницы, 7 июля, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с демонстрантами, достигло 196.