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    Трамп высказался по поводу первого дня саммита G20 в Гамбурге

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (43)

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    По мнению главы Белого дома, первый день встречи мировых лидеров на саммите G20 был "отличным". Дональд Трамп также признался, что находится в предвкушении второго дня.
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал отличным первый день саммита G20 в Гамбурге.

    "Отличный первый день встречи мировых лидеров на саммите G20. В предвкушении второго дня!", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

    ​Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля. На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая длилась более двух часов.

    Смотрите также: Гамбург. Масштабные беспорядки в первый день саммита G20

    На фоне саммита в Гамбурге продолжаются серьезные беспорядки. По данным на вечер пятницы, 7 июля, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с демонстрантами, достигло 196.

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    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
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