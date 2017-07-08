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    В мире

    Глава минобороны Великобритании занес РФ в "список мировых угроз"

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    Майкл Фэллон заявил, что Великобритания последовательно выполняет цель по повышению вклада в бюджет НАТО до 2% ВВП страны и призывает делать это и остальные страны-члены альянса.
    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
    AFP 2014 Фото: Paul Ellis / AFP

    КИЕВ, 8 июл – РИА Новости Украина. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон во время визита в США перечислил Россию в числе угроз, стоящих перед мировым сообществом, через запятую с исламским терроризмом и ядерными испытаниями Северной Кореи.

    "Сегодня наши нации сталкиваются с волной разносторонних одновременных разнообразных глобальных угроз. От исламского экстремизма, российской государственной агрессии, спонсоров терроризма и ядерных испытаний Северной Кореи до вероломного распространения дезинформации и хакерских атак", — заявил Фэллон в ходе встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, его цитирует пресс-служба британского правительства. По словам Фэллона, такие вещи требуют международной реакции, в том числе от стран НАТО.

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    Великобритания, сказал Фэллон, последовательно выполняет цель по повышению вклада в бюджет альянса до 2% ВВП страны и призывает делать это и остальные страны-члены НАТО.

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    "За последний год страны НАТО выделили примерно на 43 миллиарда фунтов стерлингов больше на коллективную оборону, в то время как на восточноевропейской границе проходит большое количество операций по обеспечению контроля и сдерживания", — отмечается в заявлении правительства.

    По словам Фэллона, Великобритания играет важнейшую роль в международной антитеррористической коалиции и продолжит делать это впредь.

    Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон высказал уверенность в том, что Россия пыталась оказать влияние на выборы в Европе.

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