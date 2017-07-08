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    В мире

    Париж, Лондон и Вашингтон не присоединятся к конвенции по ядерному оружию

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    В совместном заявлении представителей Франции, Великобритании и США в ООН отмечается, что "инициатива, очевидно, не учитывает существующие реалии международной ситуации в области безопасности".
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Франция, Великобритания и США не намерены присоединяться к согласованной в пятницу конвенции о полном запрете ядерного оружия, говорится в совместном заявлении представителей Франции, Великобритании и США в ООН.

    Ранее участники конференции в ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия согласовали текст конвенции. За документ проголосовали 122 страны, одна — против, одна воздержалась.

    "Франция, Великобритания и США не принимали участие в переговорах о соглашении по запрету ядерного оружия. Мы не намерены подписывать, ратифицировать или когда-либо становиться его участником. Поэтому изменений в юридических обязательствах наших стран по вопросу о ядерном оружии не будет", — говорится в заявлении.

    Хранилище облученного ядерного топлива. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Страны не согласятся с утверждением, что документ каким-либо образом способствует развитию обычного международного права, отмечается в заявлении.

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    "Инициатива, очевидно, не учитывает существующие реалии международной ситуации в области безопасности. Принятие соглашения о запрете ядерного оружия несовместимо с политикой ядерного сдерживания, которая является неотъемлемой частью поддержания мира в Европе и Северной Азии в течение более 70 лет", — говорится в документе.

    По оценке трех государств, соглашение может лишь усугубить обстановку и создать дополнительные барьеры между странами.

    Почти 40 стран, в том числе постоянные члены СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), не приняли участие в первом раунде переговоров по выработке конвенции, которые прошли в марте.

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