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    В мире

    Госдеп: РФ будет выполнять соглашение о перемирии на юго-западе САР

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    В столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. РФ всерьез намерена выполнять соглашение о перемирии на юго-западе Сирии, заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Госдепа США.

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    "Мы начали эти дискуссии с ними (с РФ — Ред.) несколько месяцев назад. У нас есть понимание, что они хотят всерьез выполнять это (соглашение — ред.)", — сказал американский дипломат.

    В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

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    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

    Как отметил министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

    Также сообщалось, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин уделили Сирии большую часть времени на переговорах в Гамбурге. 

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