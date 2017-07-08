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    Гамбург: задержаны 83 демонстранта, 19 - арестованы

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (39)

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    В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196.
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Полиция Гамбурга заявила о 83 задержанных и 19 арестованных в ходе столкновений с протестующими за два дня.

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    "Количество задержаний на данный момент составляет 83, количество арестов — 19", — говорится в заявлении.

    Ранее полиция сообщала о 70 задержанных.

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    В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. Ранее сообщалось, что полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге.

    По данным на вечер пятницы, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196.

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