Гамбург: задержаны 83 демонстранта, 19 - арестованы

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КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Полиция Гамбурга заявила о 83 задержанных и 19 арестованных в ходе столкновений с протестующими за два дня.

"Количество задержаний на данный момент составляет 83, количество арестов — 19", — говорится в заявлении.

Ранее полиция сообщала о 70 задержанных.

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В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. Ранее сообщалось, что полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге.

По данным на вечер пятницы, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196.