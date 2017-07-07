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    Заглушая друг друга: Путин и Трамп спровоцировали суету журналистов

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (48)

    (обновлено: )53030
    Суета представителей СМИ вызвала улыбки и у президентов, и у министров. После того как журналисты удалились, встреча продолжилась в закрытом режиме.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ во время своей двусторонней встречи на саммите G20 в Гамбурге, несмотря на сильнейший ажиотаж вокруг переговоров.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Появилось видео переговоров Путина и Трампа

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    Главы двух государств прошли в комнату переговоров, после чего туда пригласили журналистов. Лидеры к этому моменту уже заняли места в креслах, рядом с ними сидели главы внешнеполитических ведомств.

    Журналисты, которых было немногим более 30 человек, моментально заполнили комнату. После этого сначала Трамп, а затем Путин сказали несколько слов, согласившись с важностью такого прямого диалога. Сделав эти краткие заявления, лидеры дали понять, что открытая для прессы часть встречи завершилась.

    Журналисты наперебой стали выкрикивать свои вопросы, заглушая друг друга. Путин и Трамп не отреагировали на эти просьбы и продолжили вполголоса разговаривать. Однако из-за настойчивости представителей СМИ Путин и Трамп обменялись рукопожатиями, причем для верности дважды.

    Суета представителей СМИ вызвала улыбки и у президентов, и у министров. После того как журналисты удалились, встреча продолжилась в закрытом режиме.

    Встреча Путина и Трампа проходит в рамках саммита G20 в Гамбурге. Это первая встреча лидеров двух стран. Трамп официально стал 45-м президентом США в январе 2017 года.

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