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    В ходе стычек в Гамбурге ранены 159 полицейских

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (30)

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    По последним данным, 159 полицейских ранены, информации о пострадавших со стороны демонстрантов нет. В данный момент по всему городу проходят несанкционированные акции.
    Разгон протестующих в Гамбурге
    REUTERS Pawel Kopczynski

    ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Гамбурге, где проходит саммит G20, 159 полицейских ранены, 45 человек задержаны по итогам акций протеста, которые прошли в пятницу в первой половине дня, заявили РИА Новости в полиции.

    "По последним данным, 159 полицейских ранены, информации о пострадавших со стороны демонстрантов нет. В данный момент по всему городу проходят несанкционированные акции. Задержаны 45 человек, в их отношении ведутся следственные действия", — заявил сотрудник полиции.

    Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.

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    Напомним, Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и другие лидеры стран "Большой двадцатки" собрались на встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Ожидается, что итогом заседания должно стать отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.

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    Разгон протестующих в Гамбурге
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