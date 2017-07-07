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    В мире

    Тиллерсон и Лавров проведут переговоры перед встречей президентов

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (13)

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    Сообщается, что кроме с встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в пятницу у Тиллерсона запланированы встречи с главой МИД Мексики Луисом Видегараем Касо и главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
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    КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведут отдельную встречу на "полях" саммита G20 Гамбурге, сообщает госдепартамент.

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    Личная встреча Путина и Трампа: ожидания экспертов

    Согласно графику госсекретаря, который распространил госдепартамент, встреча с Лавровым пройдет в 11.35, то есть до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа глав внешнеполитических ведомств пройдет за закрытыми дверями.

    Кроме того, в пятницу у Тиллерсона запланированы встречи с главой МИД Мексики Луисом Видегараем Касо и главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

    Напомним, в пятницу в немецком Гамбурге стартует двухдневный саммит "Большой двадцатки" (G20). Главные темы саммита — борьба с терроризмом, международная торговля и защита климата. На полях саммита состоятся переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это будет первая их личная встреча, и продлится она примерно час. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп уже прибыли в Гамбург.

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    Как ожидается, президенты РФ и США обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис в Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами.

    Как сообщалось, что накануне саммита в Гамбурге проходят массовые беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией.

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