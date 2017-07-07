США приняли новую стратегию по Сирии: Асад остается - СМИ

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе.

Источник в администрации подтвердил изданию, что в рамках нового плана США не будут возражать против предложенных Россией и ее партнерами "зон деэскалации" в Сирии и патрулирования ряда районов страны российскими военными.

По данным издания, речь идет, в частности, об Алеппо, освобожденном от боевиков силами сирийской армии при поддержке РФ. В то же время, пишет Daily Beast, США не собираются передавать властям Сирии части страны, отбитые у террористической группировки ИГ американскими союзниками. Предполагается, что ответственность за контроль над этими районами будет возложена на зависящие от Вашингтона формирования, такие как "Сирийские демократические силы" (SDF).

Материал издания подтверждает появившуюся ранее в СМИ информацию о частной беседе госсекретаря США Рекса Тиллерсона с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в которой госсекретарь заявил, что судьба президента Асада зависит от позиции России.

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Отмечалось, что позиция Тиллерсона отражает признание политической победы, которой правительство Сирии при поддержке РФ и Ирана добилось в ходе военного конфликта в стране, длящегося более шести лет.