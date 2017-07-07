Американские спецслужбы насчитали в США 150 российских разведчиков

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Порядка 150 предполагаемых российских сотрудников разведывательных служб действуют на территории США, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Собеседники телеканала, не приводя никаких доказательств, сообщили, что число въезжающих в США россиян, которые подозреваются в разведывательной деятельности, значительно выросло после президентских выборов в ноябре 2016 года.

По словам пожелавших остаться неназванными источников телеканала, российская разведка стремится доукомплектовать свои ряды после высылки из США 35 дипломатов.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы помимо высылки 35 дипломатов РФ ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

CNN неоднократно становился объектом критики. Так, например, президент США Дональд Трамп после удаления статьи о якобы имевшихся связях его штаба с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), призвал телеканал убрать и другие "лживые материалы".

Кроме того, в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают от CNN репортаж-опровержение, в котором телеканал должен признать свою неправоту в освещении ситуации вокруг мальчика из Сирии Омрана Дакниша.