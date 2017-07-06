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    Госдеп: США продолжат оказывать давление на РФ по Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (306)

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    Официальный представитель государственного департамента Хизер Науэрт подчеркнула, что политика Соединенных Штатов в Сирии "не изменилась".
    Самолет и флаг США
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    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. США продолжат оказывать давление на Россию по Сирии, заявила на брифинге официальный представитель государственного департамента Хизер Науэрт.

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    "Мы уверены, что Россия несет особую ответственность (в Сирии)… и мы продолжим оказывать давление на них, просить их делать больше", — сказала она.

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    Науэрт отметила, что США "продолжат работать" с РФ.

    По ее словам, политика США в Сирии "не изменилась". "Мы изучаем различные варианты", — сказала Науэрт.

    Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи.

    Также он заявил, что на России лежит ответственность за предотвращение использования правительством Сирии химического оружия. 

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