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    США думают над вариантами поддержки "нормандского формата"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (35)

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    Как сообщил высокопоставленный представитель госдепа, "все члены "нормандского формата" - Франция, Германия, Украина и Россия - выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах".
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. США думают над вариантами поддержки "нормандского формата" и минских соглашений по Украине. Об этом сообщил высокопоставленный представитель госдепа на брифинге.

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    "Все члены "нормандского формата" — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах", — отметил он.

    "Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата. Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США, и мы сейчас рассматриваем, как можно лучшим способом поддержать "нормандский формат" и минские переговоры", — отметил дипломат.

    Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что встреча лидеров "нормандского формата", возможно, пройдет в скором времени в Гамбурге.

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