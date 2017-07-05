КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. США думают над вариантами поддержки "нормандского формата" и минских соглашений по Украине. Об этом сообщил высокопоставленный представитель госдепа на брифинге.

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"Все члены "нормандского формата" — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах", — отметил он.

"Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата. Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США, и мы сейчас рассматриваем, как можно лучшим способом поддержать "нормандский формат" и минские переговоры", — отметил дипломат.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что встреча лидеров "нормандского формата", возможно, пройдет в скором времени в Гамбурге.