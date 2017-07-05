Пять стран выбрали Нидерланды для суда по делу MH17 - СМИ

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Подозреваемые в крушении лайнера Малайзийских авиалиний MH17 в Донецкой области в июле 2014 года предстанут перед судом в соответствии с нидерландским законодательством, пишут нидерландские СМИ со ссылкой на правительственные источники.

"Такая договоренность была достигнута между странами, которые принимают участие в расследовании этого дела — Нидерландами, Бельгией, Австралией, Малайзией и Украиной", — сообщает УНИАН.

По данным агентства, суд может состояться в Гааге.

Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды не могут самостоятельно принять решение о том, как и где пройдет суд, так как его должны совместно принять страны, сотрудничающие в уголовном расследовании крушения, а именно Австралия, Малайзия, Украина и Бельгия. Рассматривались две возможности: судебное преследование во вновь создаваемом международном трибунале или суд в одной из стран, входящих в объединенную следственную группу.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценит результаты голландского расследования катастрофы самолета MH17. Он подчеркнул, что "важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров".