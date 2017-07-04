Парламент Франции выразил доверие новому правительству

ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальное собрание (нижняя палата) парламента Франции во вторник положительно проголосовало по вопросу о доверии правительству премьер-министра Эдуара Филиппа, свидетельствуют данные голосования.

Голосование последовало за программной речью Филиппа, которая продлилась чуть больше часа. Премьер-министр рассказал о некоторых первоочередных задачах и очертил векторы внутренней политики страны.

В поддержку кабинету министров высказались 370 парламентариев, против проголосовали 67.

Абсолютное большинство в Нацсобрании составляет 289 человек.

Еще до голосования ряд парламентариев заявили о том, что не будут голосовать в поддержку кабмина. В частности, к такому решению пришли депутаты от движения "Непокорившаяся Франция", возглавляемого экс-кандидатом в президенты страны Жан-Люком Меланшоном.

Во Франции 18 июня состоялся второй тур выборов депутатов Национального собрания. По итогам голосования, кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Социалистическая партия получила лишь 30 депутатских мандатов.