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    Поезд, перевозивший более 200 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон

    (обновлено: )9
    По информации американского телеканала, в воскресенье по местному времени в штате Вашингтон сошли с рельсов четыре вагона состава, принадлежащего компании Amtrak.
    Поезд, перевозивший более 200 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон
    @GigHarborPolice

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Поезд, перевозивший 250 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон в США, передает телеканал CNN со ссылкой на службу пожарной безопасности.

    По его данным, в воскресенье по местному времени сошли с рельсов четыре вагона состава, принадлежащего компании Amtrak.

    Сообщений о том, что кто-то серьезно пострадал, не поступало, отмечает телеканал.

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    Ранее сообщалось, что два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали. Инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Поезд ехал в южном направлении.

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