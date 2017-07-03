Поезд, перевозивший более 200 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Поезд, перевозивший 250 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон в США, передает телеканал CNN со ссылкой на службу пожарной безопасности.

По его данным, в воскресенье по местному времени сошли с рельсов четыре вагона состава, принадлежащего компании Amtrak.

Сообщений о том, что кто-то серьезно пострадал, не поступало, отмечает телеканал.

— Gig Harbor Police (@GigHarborPolice) 2 липня 2017 р.

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Ранее сообщалось, что два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали. Инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Поезд ехал в южном направлении.