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    Кувейт призвал четыре арабские страны продлить действие ультиматума Катару

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (53)

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    В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
    Одна из площадей Эль-Кувейта
    RIA News А. Игнатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Правительство Кувейта призвало Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на ультиматум, передает Кувейтское агентство новостей Kuna.

    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На границе ОАЕ и Катара люди ходят хмуро

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    Ранее сообщалось, что глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани передаст ответ Дохи на выдвинутые рядом арабских стран требования в понедельник. Позже МИД Египта заявил, что главы внешнеполитических ведомств четырех арабских стран встретятся в среду в Каире, чтобы обсудить ситуацию с Катаром.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Вступившие в конфронтацию с Катаром государства через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения изоляции.

    В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.

    Ультиматум содержит 13 требований к Дохе, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

    Согласно заявлениям катарских представителей, Доха выполнять эти требования не собирается, считая их нарушением суверенитета.

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