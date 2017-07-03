Белоруссия в понедельник отмечает День Независимости

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. Белоруссия в понедельник празднует День Независимости – с парадом военной и гражданской техники, памятными акциями, концертами и массовыми народными гуляньями.

Главный государственный праздник, в соответствии с результатами республиканского референдума в 1996 году, отмечается в день, когда в 1944 году Минск был освобожден от вооруженных сил нацистской Германии.

Праздничные программы пройдут во всех населенных пунктах Белоруссии, но традиционно центром праздничных и торжественных мероприятий станет белорусская столица. В Минске празднование Дня независимости в понедельник начнется с утра на площадке у стелы "Минск — город-герой". Здесь пройдет парад войск Минского гарнизона и молодежное шествие "Будущее Родины строить молодым".

В этом году парад будет масштабнее, чем обычно: 27 расчетов техники, что в два раза больше, чем в прошлом году. Планируется, что в параде будут задействованы около 500 единиц колесной и гусеничной техники, включая 220 единиц боевой техники.

В рамках военной части парада зрителям представят как исторические образцы, например, легендарный танк Т-34, так и новейшие образцы техники, находящиеся на вооружении белорусской армии, и последние разработки отечественного военпрома, например, системы залпового огня "Полонез", бронированные машины "Кайман", беспилотники.

В нем примут участие представители 30 соединений и воинских частей, 5 учреждений образования. Всего же в проведении парада будет задействовано около 6 тысяч человек. Зрители парада увидят проход гвардейских механизированных бригад сухопутных войск, гвардейских соединений сил специальных операций. В этом году в параде участвуют силы территориальной обороны, расчеты МЧС и МВД.

В небе над Минском горожане и гости столицы увидят учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, вертолеты Ми-8 МТВ-5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Впервые в этом году продемонстрируют свое мастерство летчики министерства по чрезвычайным ситуациям на вертолетах АS-355 и Ми-26 и ДОСААФ на самолетах Як-52 и вертолетах Ми-2. Особенностью воздушного парада в этом году станет пролет в составе летного эшелона звена боевых вертолетов Ка-52, самолетов Су-34 и Су-27 Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Всего в авиационной составляющей парада примут участие около 60 воздушных судов в составе 13 парадных расчетов.

Напомним, министр обороны Степан Полторак во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2017" несут угрозу Украине.

Традиционным завершением военной части парада станет выступление военнослужащих сводной роты почетного караула с плацконцертом.

Но и после прохождения военной техники у зрителей будет возможность подробнее ознакомиться с боевыми машинами: военные пообещали организовать выставку из нескольких десятков единиц, рядом с которыми все желающие смогут даже сфотографироваться.

После прохождения военной техники состоится парад гражданской, во время которого жители Минска и его гости смогут увидеть новейшие разработки белорусской промышленности. Организаторы мероприятия даже обещают показать балет в исполнении тракторов МТЗ.

Также состоится шествие молодежных и творческих коллективов. Запланирован массовый музыкальный номер "Красуй, Беларусь!", в котором примут участие хореографические и хоровые коллективы, артисты различных жанров, учащаяся молодежь.

После этого в центре города и районах столицы пройдут праздничные концерты, игровые программы, спортивные состязания, конкурсы, выставки, представления-реконструкции исторических клубов, будет организована выездная торговля. Всего Минске в День Независимости пройдет более 40 праздничных мероприятий.

Кульминацией торжеств в столице станет вечерний гала-концерт республиканской общественно-культурной акции "Беларусь молодая моя" с участием ведущих артистов республики и молодых исполнителей. В рамках вечерней праздничной программы запланирована традиционная акция "Споем гимн вместе". Также состоится концерт-дискотека с участием популярных белорусских исполнителей.

Вечернее небо над Минском раскрасит салют из 30 залпов с шести огневых позиций. Организаторы обещают, что увидеть его можно будет из любой части города. Праздничная программа завершится лишь в час ночи.

Свои мероприятия в День Независимости запланировала и оппозиция.

Так, оппозиционный политик Николай Статкевич сообщил в своих аккаунтах в соцсетях, что передал уведомление в Минский городской исполнительный комитет о намерении провести праздничное собрание на одной из центральных площадей города. Между тем в стране действует разрешительный порядок проведения массовых мероприятий.

Статкевич призвал Мингорисполком выполнить требование Конституции и обеспечить "беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия".

Ранее в этом году политику удавалось организовать достаточно массовые не санкционированные городским властями мероприятия, пик которых пришелся на зиму-весну. Затем, после разгона акции в Минске 25 марта, когда сотни человек были задержаны, "протестная" волна в Белоруссии спала.

Накануне Дня Независимости органы внутренних дел Белоруссии были переведены на усиленный вариант несения службы.

"Эффективную, слаженную работу подразделений обеспечат созданные в МВД, ГУВД Мингорисполкома и УВД областей оперативно-ситуационные штабы. Во время парада войск Минского гарнизона будут действовать 130 пропускных пунктов, вечером на празднике возле стелы "Минск — город-герой" — 115. Кроме того, правоохранители организуют отдельный досмотр для ветеранов, инвалидов, родителей с маленькими детьми, беременных", — рассказал заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

Во время парада и праздничных мероприятий будут действовать ограничения движения автотранспорта и его парковки.

По информации МВД, территории массовых гуляний обследуют саперно-пиротехнические группы. После там будут дежурить специалисты, которые в случае возникновения внештатных ситуаций смогут оперативно их устранить.

Кроме того, будет обеспечено дежурство оперативных служб, включая спасателей и медиков.