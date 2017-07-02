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    Катар даст свой ответ на ультиматум арабских стран в понедельник

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    Дипломатическая блокада Катара (51)

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    В воскресенье, 2 июля вечером истекает срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
    Небоскребы в столице Катара Дохе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани передаст ответ Дохи на выдвинутые рядом арабских стран требования в понедельник, сообщается на официальном аккаунте Twitter телеканала "Аль-Джазира".

    Флаг Катара. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Катар. Военное вмешательство будет означать начало новой мировой войны

    Сообщается, что это послание глава внешнеполитического ведомства вручит эмиру Кувейта.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Вступившие в конфронтацию с Катаром государства через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения изоляции.

    В воскресенье, 2 июля вечером истекает срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.

    Ультиматум содержит 13 требований к Дохе, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

    Согласно заявлениям катарских представителей, Доха выполнять эти требования не собирается, считая их нарушением суверенитета.

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