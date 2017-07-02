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    Госдеп об обвинениях Пекина: США действовали в рамках закона

    (обновлено: )48017
    Представитель госдепа сообщил, что США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе ежедневно, в том числе в Южно-Китайском море и все операции проводятся в соответствии с международным правом.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. США действовали в рамках международного права, когда их эсминец зашёл в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море, заявил РИА Новости представитель госдепа США.

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    "Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе ежедневно, в том числе в Южно-Китайском море. Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом", — сообщил собеседник агентства.

    Напомним, Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

    Ранее в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега.

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