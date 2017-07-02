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    Абсолютный температурный рекорд зафиксирован в турецкой Анталье

    (обновлено: )47810
    По информации турецких СМИ, зафиксирован рекорд - 45,4 градуса. 45 градусов были зафиксированы 12 июля 2000 года.
    Анталия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Аномальная жара наблюдается на юге Турции, в туристической столице страны Анталье в субботу зафиксирована рекордная температура — 45,4 градуса, сообщает агентство Anadolu.

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    В истории наблюдений Центра регионального прогнозирования и предупреждений Антальи это абсолютный рекорд. В последний раз здесь столбики термометра поднимались выше 45 градусов в 1929 году.

    Температурным рекордом последних десятилетий в Анталье до вчерашнего дня считалась температура в 45 градусов, которая была зафиксирована 12 июля 2000 года.

    Синоптики отмечают, что температура на юге Турции сейчас на 10-12 градусов выше средней нормы. Согласно метеопрогнозам, максимальная температура воздуха в Анталье в воскресенье составит 43 градуса, а с понедельника опустится до 35-37 градусов.

    Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию. Такая температура была отмечена в районе Мирес недалёко от города Ираклион на Крите. В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара.

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