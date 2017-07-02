наверх
02.07.201721:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Китай: США грубо нарушили суверенитет КНР и международное право

    (обновлено: )41240
    В Китае заявили, что острова Сиша являются исконной территорией Китая. США в очередной раз направили военный корабль, который вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и нормы международного права.
    Флаг Китая
    STR / AFP

    КИЕВ, 2 июл – РИА Новости Украина. Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, говорится в сообщении МИД КНР.

    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии. Видео
    Канал RT на Youtube
    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии

    "Острова Сиша являются исконной территорией Китая. США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — отмечается в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

    "Это серьезные политические и военные провокационные действия, которые поставили под угрозу безопасность инфраструктуры и персонала, находящегося на островах", — говорится в сообщении.

    Китай также призвал США прекратить действия, серьёзно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. Лу Кан заявил, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нацбанк
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Обстрел Авдеевки
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Ливень в Киеве.
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест