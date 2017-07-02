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    В мире

    КНР протестует из-за захода эсминца США в акваторию спорных островов

    (обновлено: )23420
    В В сообщении китайского внешнеполитического ведомства сообщили, что США выражен протест в связи с самовольным заходом американского эсминца USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море.
    Флаг Китая
    RIA News Илья Питалев

    КИЕВ, 2 июл – РИА Новости Украина. Китай выразил решительный протест в связи с самовольным заходом американского эсминца USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, говорится в сообщении МИД КНР.

    "Китайская сторона выражает американской стороне недовольство и решительный протест в связи с этими действиями", — говорится в сообщении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

    Ранее в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега.

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