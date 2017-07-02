На Японию движется мощный тайфун

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. На юге от префектуры Окинава в Японии возник тайфун "Нанмадол", который теперь движется в сторону Японского архипелага.

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Как сообщило Главное метеорологическое управление Японии, в настоящее время давление в центре тайфуна составляет 1002 гектопаскаля, скорость ветра в центре достигает 18 метров в секунду, при порывах — до 25.

По прогнозам синоптиков, он может достичь префектуры Окинава к утру понедельника, а к среде — основного японского острова Хонсю.

Напомним, в прошлом году мощный тайфун "Нок-тен" обрушился на восточную часть Филиппин.