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    На Японию движется мощный тайфун

    (обновлено: )23
    В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 1002 гектопаскаля, скорость ветра в центре достигает 18 метров в секунду, при порывах - до 25.
    Тайфун. Архивное фото
    NASA/GSFC/Jeff Schmaltz/MODIS Land Rapid Response

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. На юге от префектуры Окинава в Японии возник тайфун "Нанмадол", который теперь движется в сторону Японского архипелага.

    Смотрите также: Последствия мощного тайфуна на Филиппинах

    Как сообщило Главное метеорологическое управление Японии, в настоящее время давление в центре тайфуна составляет 1002 гектопаскаля, скорость ветра в центре достигает 18 метров в секунду, при порывах — до 25.

    По прогнозам синоптиков, он может достичь префектуры Окинава к утру понедельника, а к среде — основного японского острова Хонсю.

    Напомним, в прошлом году мощный тайфун "Нок-тен" обрушился на восточную часть Филиппин.

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