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    В мире

    ОБСЕ осталась без генерального секретаря

    (обновлено: )14110
    Согласно информации, члены ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки, не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас вакантны.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Начиная с субботы, 1 июля, ОБСЕ осталась без генерального секретаря, поскольку члены организации не смогли определиться с преемником Ламберто Заньера, срок полномочий которого на этой должности завершился вчера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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    "57 членов ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас вакантны", — говорится в сообщении.

    Кроме должности генерального секретаря, в ОБСЕ сейчас вакантны позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.

    Одной из причин, почему членам ОБСЕ не удалось договориться относительно кандидатур на эти должности, являются разногласия между Россией и другими членами организации.

    Впрочем, были и другие причины, которые привели к такой ситуации, сообщили дипломаты. Есть вероятность, что согласия членов организации удастся достичь во время неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, которая состоится 11 июля в Вене.

    Ранее замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что ОБСЕ констатирует общее снижение уровня насилия в Донбассе за минувшую неделю, однако говорить о соблюдении режима перемирия пока не приходится.

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