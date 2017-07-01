Фото: OSCE/Curtis Budden

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Начиная с субботы, 1 июля, ОБСЕ осталась без генерального секретаря, поскольку члены организации не смогли определиться с преемником Ламберто Заньера, срок полномочий которого на этой должности завершился вчера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"57 членов ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас вакантны", — говорится в сообщении.

Кроме должности генерального секретаря, в ОБСЕ сейчас вакантны позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.

Одной из причин, почему членам ОБСЕ не удалось договориться относительно кандидатур на эти должности, являются разногласия между Россией и другими членами организации.

Впрочем, были и другие причины, которые привели к такой ситуации, сообщили дипломаты. Есть вероятность, что согласия членов организации удастся достичь во время неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, которая состоится 11 июля в Вене.

Ранее замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что ОБСЕ констатирует общее снижение уровня насилия в Донбассе за минувшую неделю, однако говорить о соблюдении режима перемирия пока не приходится.