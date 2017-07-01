наверх
01.07.201701:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Самолет упал на оживленную автостраду в Калифорнии и загорелся

    (обновлено: )701
    В результате авиакатастрофы пострадали двое пассажиров самолета - мужчина и женщина. Их госпитализировали на вертолете в больницу. Причины происшествия выясняются.
    Авиакатастрофа близ Лос-Анджелеса в Калифорнии
    ABC News 7

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 июня, в американском штате Калифорния потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Cessna, сообщает ABC News 7.

    По предварительным данным, что обошлось без жертв, уточняет "5 канал".

    Читайте также: Крушение MH17: Нидерланды подумывают о международном трибунале

    Инцидент произошел недалеко от городка Санта Ана, близ Лос-Анджелеса, около 9.30 утра по местному времени. Самолет упал на автомагистрали 405 вблизи аэропорта Джона Уэйн в Оранж Каунти. Автобан перекрыли в обе стороны.

    ABC News 7
    Авиакатастрофа близ Лос-Анджелеса в Калифорнии

    При падении самолет задел один из автомобилей, который двигался по автостраде, однако чудом пассажиры авто не пострадали, а повреждения транспортного средства были минимальными. Тем не менее самолет после падения взорвался и загорелся. 

    ABC News 7
    Авиакатастрофа близ Лос-Анджелеса в Калифорнии

    Также сообщается, что в результате авиакатастрофы пострадали двое пассажиров самолета — мужчина и женщина. Их госпитализировали на вертолете в больницу.

    На днях сообщалось, что военный истребитель МиГ-21 Lancer потерпел крушение в Румынии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Танки ВСУ. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Лето в Киеве
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест