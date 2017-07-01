Самолет упал на оживленную автостраду в Калифорнии и загорелся

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 июня, в американском штате Калифорния потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Cessna, сообщает ABC News 7.

По предварительным данным, что обошлось без жертв, уточняет "5 канал".

Читайте также: Крушение MH17: Нидерланды подумывают о международном трибунале

Инцидент произошел недалеко от городка Санта Ана, близ Лос-Анджелеса, около 9.30 утра по местному времени. Самолет упал на автомагистрали 405 вблизи аэропорта Джона Уэйн в Оранж Каунти. Автобан перекрыли в обе стороны.

ABC News 7 Авиакатастрофа близ Лос-Анджелеса в Калифорнии

При падении самолет задел один из автомобилей, который двигался по автостраде, однако чудом пассажиры авто не пострадали, а повреждения транспортного средства были минимальными. Тем не менее самолет после падения взорвался и загорелся.

ABC News 7 Авиакатастрофа близ Лос-Анджелеса в Калифорнии

Также сообщается, что в результате авиакатастрофы пострадали двое пассажиров самолета — мужчина и женщина. Их госпитализировали на вертолете в больницу.

На днях сообщалось, что военный истребитель МиГ-21 Lancer потерпел крушение в Румынии.