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    В мире

    В ООН прокомментировали информацию о нарушении Ираном ядерной сделки

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    В докладе ООН отмечается, что Генсек не получал никаких сообщений и не осведомлен об открытой информации по поставкам или продажам Ирану ядерных материалов в нарушение резолюции.
    Флаг ООН
    un.org

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В ООН не располагают информацией о нарушении Ираном условий соглашения по ядерной программы страны, заключенного с "шестеркой" почти два года назад, заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

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    twitter.com/mamlekate
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    На заседании Совета Безопасности Фелтман представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

    "Генеральный секретарь не получал никаких сообщений и не осведомлен об открытой информации, касающихся поставок или продажи Ирану ядерных материалов в нарушение резолюции", — сказал Фелтман.

    Однако в докладе ООН отмечены действия Тегерана, которые западные участники соглашения расценивают как нарушение резолюции: ракетные пуски и поездки иранского генерала Касема Сулеймани, внесенного в санкционный список СБ, в частности, в Сирию и Ирак. Фелтман отметил, что информация о зарубежных визитах Сулеймани основывается на сообщениях и фотографиях в СМИ. По словам Фелтмана, "дать независимое подтверждение" в ООН не могут.

    Постпред ЕС при ООН Жоау Вале де Альмейда заявил о намерении европейских стран следовать букве соглашения. "ЕС решительно настроен сохранять и защищать СВПД и работать над его успешным выполнением. Мир бы не был безопаснее без СВПД. В этой связи мы призываем другие стороны оставаться полностью приверженными добросовестному соблюдению СВПД, также как и резолюции СБ ООН 2231", — заявил он.

    Однако постпред США при ООН Никки Хейли заверила, что "США больше не будут закрывать глаза на поведение иранского режима" и намерены "вводить свои санкции в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231".

    В Вене 14 июля 2015 года был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.

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