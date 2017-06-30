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    США сообщили, каким компаниям и за что могут запретить полеты в страну

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    США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Авиалинии, которые не будут соответствовать новым мерам безопасности США, могут быть оштрафованы или даже потерять разрешение на совершение полетов в страну, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей министерства внутренней безопасности США.

    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell
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    Ранее США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Как поясняло министерство внутренней безопасности, расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на наличие взрывчатки коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

    В то же время США не намерены оглашать инструкции, переданные авиакомпаниям в связи с новыми мерами безопасности, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней безопасности США.

    "Мы не публикуем подробные инструкции, которые мы предоставили авиакомпаниям", — отметили в ведомстве.

    Собеседник агентства уточнил, что новые правила "относятся к авиакомпаниям с прямыми рейсами в США".

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