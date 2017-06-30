Дамаск не выполняет обязательства по запрещению химоружия - Госдеп

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Дамаск продолжает не выполнять обязательства по конвенции о запрещении химоружия, заявили в госдепартаменте США.

В ведомстве отметили, что "сегодня Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила доклад, подтверждающий использование 4 апреля 2017 года в Хан Шайхуне зарина или вещества похожего на зарин". К этому заключению миссия пришла на основе "широкого спектра информации, включая результаты анализа биомедицинских образцов, взятых у жертв и окружающей среды, а также обширные интервью с участием свидетелей".

В Госдепе сообщили, что США "решительно поддерживают" миссию ОЗХО, а также дополнительно установленный механизм по совместному расследованию.

"Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада. Из-за продолжающегося использования химического оружия и неспособности полностью уничтожить свою программу по химоружию, Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО) и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) в начале апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.