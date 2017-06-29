Отношения России и Запада могут привести к военному конфликту - доклад

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Конкуренция России и Запада — долгосрочный фактор, обе стороны теряют время в противодействии общим вызовам, а сложившиеся отношения в конечном итоге вполне могут привести к ограниченному или полномасштабному военному конфликту, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщает РИА Новости.

"Углубляя противоречия, Россия и Запад теряют историческое время в противодействии общим вызовам. Сложившаяся парадигма отношений чревата эскалацией в ограниченный или полномасштабный военный конфликт. Последствия такого конфликта для Европы и мира в целом могут быть самыми плачевными", — говорится в докладе.

В материале отмечается, что конкуренция России и Запада — долгосрочный фактор. "Сложилась "колея" противостояния, выйти из которой будет крайне сложно. Качественное изменение отношений к лучшему потребует последовательной и долгой политики нормализации, изменений как в российских подходах, так и в подходах западных стран", — отмечают в ЦСР.

При этом, отмечают эксперты, РФ "проигрывает от конфронтации с Западом". "В ближайшей перспективе США, ЕС и ряд других стран останутся в числе центров экономического роста, во многом определяя модель глобализации", — следует из доклада.

В связи с этим, говорится в докладе, стратегия отношений с Западом должна ориентироваться, помимо прочего, на поэтапное снятие взаимных санкций и возвращение к экономическому сотрудничеству, либерализацию визового режима и расширение гуманитарных связей, а также на поэтапное урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, в первую очередь, на Донбассе.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений".

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В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.