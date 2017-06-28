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    Боевики захватили в плен сотрудников миссии ООН в Ливии

    (обновлено: )67
    Сообщается, что группировки, лояльные "Аль-Каиде", удерживают членов миссии ООН в Ливии в городе Эз-Завия к западу от Триполи. Обстоятельства и детали произошедшего пока не уточняются.
    Флаг Ливии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники ООН в ливийском городе Эз-Завия захвачены в плен боевиками бандформирований, связанных с "Аль-Каидой", передает телеканал Sky News Arabia.

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    "Группировки, лояльные "Аль-Каиде", удерживают членов миссии ООН в Ливии в городе Эз-Завия к западу от Триполи", — сообщил канал в своем микроблоге в Twitter.

    Обстоятельства и детали произошедшего пока не сообщаются. Ранее у миссии ООН в Ливии сменился глава, им стал вместо немца Мартина Коблера ливанский дипломат Хассан Саламе.

    В Ливии в последние годы сохраняется нестабильная обстановка в связи с деятельностью радикальных исламистов, связанных с "Аль-Каидой" и ИГ. В стране также продолжается раскол центральной власти — параллельно действуют правительство нацсогласия в Триполи и временное правительство на востоке страны, а парламент отказался признать законность триполийских властей.

    Ранее сообщалось, что ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа" самороспустилась.

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