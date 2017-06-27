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    Вашингтон обвинил Асада в подготовке химатаки

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    Сирия: США нанесли новый удар (298)

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    Сообщается, что если Башар Асад предпримет другое нападение, используя химическое оружие, результатом которого будут массовые убийства, "он и его вооруженные силы заплатят высокую цену".
    Белый дом. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июн – РИА Новости Украина. Режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку, если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

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    "Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", — говорится в заявлении.

    "Как мы ранее заявляли, Соединенные Штаты находятся в Сирии, чтобы устранить ИГ. Однако если Асад предпримет другое нападение, используя химическое оружие, результатом которого будут массовые убийства, он и его вооруженные силы заплатят высокую цену", — добавляется в заявлении.

    Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

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    США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

    Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра", на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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