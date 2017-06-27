Новый закон по санкциям против РФ не имеет юридической силы - Белый дом

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Законопроект с усиленным пакетом санкций против России, который был принят полторы недели назад в Сенате США, не имеет юридической силы из-за нарушения процедуры его утверждения, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, передает "Укринформ".

Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

"Решение Сената было принято с нарушением процедуры, поэтому пока законопроекта не существует", — отметил пресс-секретарь администрации американского президента.

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Вместе с тем он не стал комментировать позицию главы Белого дома по поддержке дополнительного давления на Россию и отметил, что президент говорил много раз, что не будет сообщать о своих намерениях.

Также Спайсер ответил на критику относительно сговора между президентской кампанией Трампа и российской стороной, заявив, что такого не было. По его словам, это подтверждает тот факт, что администрация предыдущего президента Барака Обамы знала о действиях России во время выборов, однако не применяла меры в ответ.

Законопроект по антироссийским санкциям предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

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Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.