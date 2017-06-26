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    В мире

    В Венгрии появится музыкальная автодорога

    (обновлено: )24
    В ходе работ дорогу покроют канавками на определенном расстоянии друг от друга, так что при движении машин по трассе на предписанной скорости из-под колес автомобилей будет звучать песня "Маршрут 67" венгерской рок-группы "Республика".
    Дорога
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Венгрии появится автодорога, которая должна будет звучать при движении по ней автомобилей.

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    Консорциум с участием австрийского концерна Strabag получил контракт на строительство и реконструкцию 20,4 километра этой дороги, говорится в пресс-релизе компании.

    Как стало известно, это участок скоростной трассы R67, на котором 10,3 километра будут построены заново, а 10,1 километра – реконструированы и расширены.

    В ходе работ дорогу покроют канавками на определенном расстоянии друг от друга, так что при движении машин по трассе на предписанной скорости (110 километров в час) из-под колес автомобилей будет звучать песня "Маршрут 67" венгерской рок-группы "Республика", добавляется в сообщении.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украины планируется до конца года построить около 290 дорожных объектов.

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