В Венгрии появится музыкальная автодорога

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Венгрии появится автодорога, которая должна будет звучать при движении по ней автомобилей.

Консорциум с участием австрийского концерна Strabag получил контракт на строительство и реконструкцию 20,4 километра этой дороги, говорится в пресс-релизе компании.

Как стало известно, это участок скоростной трассы R67, на котором 10,3 километра будут построены заново, а 10,1 километра – реконструированы и расширены.

В ходе работ дорогу покроют канавками на определенном расстоянии друг от друга, так что при движении машин по трассе на предписанной скорости (110 километров в час) из-под колес автомобилей будет звучать песня "Маршрут 67" венгерской рок-группы "Республика", добавляется в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украины планируется до конца года построить около 290 дорожных объектов.