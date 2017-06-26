наверх
26.06.201708:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    CNN вводит правила, касающиеся освещения российской тематики - СМИ

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (279)

    24921
    По словам главного редактора CNNMoney Рича Барбьери, никто не должен публиковать какой-либо контент, включающий Россию, до того, как он попадет на стол главному редактору.
    Здание CNN
    flickr.com/Ayush

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Телеканал CNN после удаления статьи о "связях" команды президента США Дональда Трампа с российским фондом вводит новые жесткие ограничения, касающиеся освещения российской тематики, сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на письмо внутреннего пользования телеканала.

    Президент США Дональд Трамп.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The Washington Post: как Трамп обидел украинцев

    Сообщение было составлено главным редактором CNNMoney (сайта, посвященного новостям мира бизнеса — ред.) Ричем Барбьери. "Никто не должен публиковать какой-либо контент, включающий Россию, до того, как он попадет ко мне и Джейсону", — приводит портал выдержку из электронного письма.

    Новые ограничения будут действовать не только для CNNMoney, отмечает портал.

    Ранее CNN со ссылкой на источники в конгрессе США сообщило, что в американском сенате ведется расследование в отношении предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с РФПИ. В частности, под подозрение попала встреча его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци "всего за четыре дня до инаугурации президента США" в январе нынешнего года.

    Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: "История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци".

    Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу, что вся история полностью провалилась.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Адвокат, партнер юридической компании "Юскутум" Денис Овчаров.
    Дело Гужвы. Арест
    В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Украинский военный
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против