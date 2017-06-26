CNN вводит правила, касающиеся освещения российской тематики - СМИ

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Телеканал CNN после удаления статьи о "связях" команды президента США Дональда Трампа с российским фондом вводит новые жесткие ограничения, касающиеся освещения российской тематики, сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на письмо внутреннего пользования телеканала.

Сообщение было составлено главным редактором CNNMoney (сайта, посвященного новостям мира бизнеса — ред.) Ричем Барбьери. "Никто не должен публиковать какой-либо контент, включающий Россию, до того, как он попадет ко мне и Джейсону", — приводит портал выдержку из электронного письма.

Новые ограничения будут действовать не только для CNNMoney, отмечает портал.

Ранее CNN со ссылкой на источники в конгрессе США сообщило, что в американском сенате ведется расследование в отношении предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с РФПИ. В частности, под подозрение попала встреча его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци "всего за четыре дня до инаугурации президента США" в январе нынешнего года.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: "История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци".

Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу, что вся история полностью провалилась.